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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملة بايدن تجمع ما يقرب من 20 مليون دولار

بايدن
بايدن

جمعت لجنة الحملة الانتخابية للرئيس الامريكي جو بايدن 19.9 مليون دولار من أبريل إلى يونيو - بأقل من المتوقع، خلال مثل هذه الفترة في حملة جمع الأموال في الانتخابات السابقة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يبرز تقرير جمع التبرعات كيف أن بايدن وفريقه لم يشاركوا بشكل كامل بعد في حملة 2024 ، وكيف أنهم يعتمدون على اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي باعتبارها نقطة انطلاق مبكرة لجهود حملة العام المقبل. 
وأعلنت حملة بايدن وجهود جمع التبرعات المشتركة التي تشمل كل منظمة تابعة للحزب الديمقراطي في البلاد أنها جمعت 72 مليون دولار مجتمعة خلال الربع الثاني، لكن الحملة بشكل ملحوظ لم تشرح كيف تم تقسيم هذه الأموال عبر تلك المجموعات .

يضع رقم ال 20 مليون دولار، بايدن متقدمًا قليلاً عما رفعه الرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة حملته خلال نفس الفترة ، وخلف حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس في وقت أقل كمرشح معلن.

سبق وجمع بايدن خلال نفس الفترة  في عام 2019 ،  22 مليون دولار أثناء تاهله من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة وسط ميدان مزدحم، لكن هذا بعيد كل البعد عن 46 مليون دولار التي جمعتها لجنة حملة الرئيس باراك أوباما خلال الربع المكافئ لمحاولة إعادة انتخابه قبل 12 عامًا.

 

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