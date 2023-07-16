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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المغنية والممثلة جين بيركين عن عمر 76 عاما

جين بيركين وابنتها
جين بيركين وابنتها في مهرجان كان

توفيت المغنية والممثلة البريطانية الفرنسية، جين بيركين، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 76 عاما، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

ووجدت جين بيركين متوفية داخل منزلها في باريس، وذلك بعدما أصيبت بجلطة دماغية عام 2021، وتعرضت لكسر مؤخرا في كتفها تسبب في إلغاء العديد من حفلاتها الموسيقية في مارس الماضي. 

وصفت جين بيركين بأنها "الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين"، وذلك بعدما قضت معظم حياتها في فرنسا منذ الستينات، وتعد إحدى أيقونات الغناء والتمثيل هناك. 

برز اسم جين بيركين بعد ارتباطها الفني والعاطفي بالمغني الشهير سيرج جانزبور، ولا تزال الأغنية المشتركة التي قدماها سويا، بعنوان "Je t'aime, moi non plus" محفورة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية.

وإثر انفصالها عن جانزبور في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، تزوجت بيركين من المخرج جاك دويون الذي أخرج فيلم "لا بيرات" الذي نالت بفضل دورها فيه أول ترشيحاتها الثلاثة لجوائز سيزار، الموازي الفرنسي للأوسكار، واستمر زواج بيركين ودويون بين 1980 و1992.

قدمت جين بيركين العديد من الأفلام الشهيرة في فرنسا، وحصلت على ثلاث ترشيحات لجوائز سيزار "الأوسكار الفرنسية"، وقدمت ابنتها شارلوت فيلما وثائقيا عنها عرض في مهرجان كان عام 2021، ونال استحسان النقاد ورشح لجائزة سيزار.

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