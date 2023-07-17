طبيب يكشف مرض خطير يسبب رائحة الفم الكريهة للأطفال

نشر الدكتور أشرف أبو القاسم استشاري طب الاطفال علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن أسباب رائحة الفم الكريهة عند الاطفال

وقال في منشوره. ابنك بيصحي من النوم رائحة الفم متغيرة واحيانا مريل وقلقانة عليه لازم تعرف الاسباب والعلاج

وتابع ابو القاسم " قلة شرب الماء من أسباب رائحة الفم الكريهه عند الأطفال

شرب الكثير من الماء مهم جدا وحيوي للجسم ونقص الماء هو أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة. عندما لا يشرب طفلك كمية كافية من الماء يقل إفراز لعابه مما يقلل من قدرة اللعاب على تنظيف محيط الفم ويسبب البكتيريا ورائحة الفم الكريهة عند الأطفال

العلاج بسيط للغاي تأكد فقط من أن طفلك يشرب كمية كافية من الماء

تسوس الاسنان

قد تكون رائحة الفم الكريهة مؤشر إلى وجود مشكلة داخل الأسنان مثل التسوس أو التهاب اللثة

لو فيه رائحة اسيتون مع النفس وهي رائحة مشهورة عند الطفل المريض بالسكر وهو مؤشر خطير لقرب حدوث غيبوبة كيتونية وقد يكون اول مرة يشخص فيه وهي اخطر مرة ويصاحبها اعراض السكر الاخرى

وجود جسم غريب عالق في الأنف قد يسبب رائحة الفم الكريهه و ذاك لأن الأطفال فضوليون للغاية فقد يضعون أشياء صغيرة مثل الألعاب الصغيرة والخرز وحبات الفاصوليا وأطعمة أخرى في الأنف . عندما يتم وضع هذه الأشياء في الممرات الأنفية لطفل يمكن أن تسبب الالتهابات ورائحة الفم الكريهة

إذا كنت تعتقد أن هذا هو سبب رائحة الفم الكريهة لطفلك فاستشر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة لفحص المجاري الأنفية لطفلك وإزالة الجسم الغريب