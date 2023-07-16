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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نشعر بالقلق تجاه تجارب كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات

تجارب كوريا الشمالية
تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية ستمضي قدما في تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضاف سوليفان خلال مقابلة مع قناة سي بي اس Face the Nation 'كنت قلقا منذ بعض الوقت من أن كوريا الشمالية ستجري ما سيكون تجربتها النووية السابعة'.

وقال : 'لا أرى أي مؤشرات فورية على حدوث ذلك ، لكن لن يكون ذلك مفاجئا إذا مضت كوريا الشمالية قدما في اختبار آخر فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية الباليستية العابرة للقارات'.

في يونيو ، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي حيث التقى سوليفان بنظيريه الياباني والكوري الجنوبي في طوكيو.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية قد قال في ذلك الوقت إن التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تصعد التوتر العسكري في المنطقة وسترد قواتها على 'أي نوع من الاحتجاجات أو الاستفزازات من قبل الأعداء'.

إن برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية لكوريا الشمالية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات على البلاد.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات أو إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمن القومي بالبيت الأبيض

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