قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن حلف شمال الاطلسي “الناتو”، ليس لديه سوى وسيلة عسكرية لحل الصراع مع روسيا، حيث نجحت موسكو في التغلب على الضغط الاقتصادي للغرب.

وأضاف ريتر: "اليوم، الاقتصاد الروسي أقوى من أي وقت مضى في التاريخ، إنه مزدهر. لقد تعاملوا مع جميع العقوبات، ما يعني أن الخيار العسكري هو الوحيد المتبقي، لكن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدا لذلك".

وأوضح: “تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، وأدركوا أن الوضع ليس في صالحهم ، لكن الولايات المتحدة غير قادرة على الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في تزويد القوات المسلحة بالأسلحة لإطالة أمد الصراع”.

وفي وقت سابق، قال ريتر، إن أوكرانيا على وشك الانهيار، خاصة أن هذه العملية تسارعت بعد قمة حلف الناتو في فيلنيوس.

وأضاف ريتر: "بعد قمة فيلنيوس، يجب أن تفهم أوكرانيا أن كل ما في الأمر هو توفير اللحم لمفرمة اللحم… إذا كنت أوكرانيًا، فهذه حقيقة مروعة ومحبطة للروح المعنوية بالنسبة لك”.

وقال: “أعتقد أننا سنرى قريبًا كيف أن هذا البلد سريع كان يتحرك بحلول وقت انهياره”.

وأوضح ريتر، أن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، المنعقدة في ليتوانيا، ستكون حافزًا لتفكك أوكرانيا كدولة