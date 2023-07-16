قال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، إن إرهاق الدول الغربية من الصراع في أوكرانيا أصبح أكثر وضوحا، وقد ظهر ذلك في قمة حلف الناتو في فيلنيوس.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال بيل، إن “إرهاق الحرب يتجذر تدريجيا.. نحن نرى أن الحقيقة والآراء وراء الكواليس بدأت في الظهور”.

وأوضح أن “حلف الناتو قد يرفض قبول أوكرانيا في حالة فشل الهجوم المضاد”.

وأضاف بيل، أن الوضع قد يتغير في حالة حدوث انجاز كبير من قبل الجيش الأوكراني في الأسبوعين المقبلين.

في وقت سابق، قال الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دمر بلاده لأنه ذهب مع الغرب ولم يتبع نصيحة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتنفيذ اتفاقيات مينسك.