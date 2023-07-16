آخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تدريبات الريدز اليوم، في إطار المعسكر التدريبي للفريق بألمانيا.

وسيتواجد فريق ليفربول في ألمانيا لمدة 10 أيام ويتخللهما وديتان وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وجاءت قائمة ليفربول المسافرة إلى معسكر ألمانيا:

ليسون، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تياجو ألكانتارا، لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، داروين نونيز، ماك أليستر، محمد صلاح، أدريان، جوردان هندرسون، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، كونستانتينوس تسيميكاس، أندرو روبيرتسون، جويل ماتيب، ستيفان بايتيتش، ناثانيل فيليبس، كويمين كيليهر، ألكسندر أرنولد، مارسيلو بيتالوجا، كونور برادلي، بوبي كلارك، بين دوك، ملكامو فراوندورف، فيتيسلاف جاروس، لويس كوماس، جيمس ماكونيل، فابيان مروزيك، جاريل كوانساه، كالوم سكانلون.