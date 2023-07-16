عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أزمة كبرى.. الأسد يتهم دول إقليمية بالتورط في تعطيش الشعب السوري

نهر الفرات
نهر الفرات

تتأثر جميع دول العالم بالتغيرات المناخية وما يرتبط بها من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار، الذي أدى إلى قلة الايرادات المائية.

ومن بين أكثر المتضررين من هذه التغيرات المناخية العراق وسوريا بما يعيشاه من أزمة كبيرة، تتعلق بتراجع منسوب المياه داخل نهر الفرات، الذي يربط بين تركيا وسوريا والعراق، وهو ما ظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة. 

وتستمر الأزمة بين تركيا وسوريا والعراق، على حصة مياه الفرات، ولكن تسعى تركيا دائما لايجاد حلول مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة.

وعانى العراق من شح المياه خلال العام الجاري، وهناك انخفاض في منسوب نهري دجلة والفرات بنسبة تصل لأكثر من 50%.

تعطيش سوريا والعراق

وتواصل تركيا بناء السدود الضخمة على أراضيها وتعبئتها من مياه نهري دجلة والفرات قرب الحدود مع سوريا والعراق، ما يضع كلا البلدين الحدوديين معها في مواجهة مع مشاكل جديدة تتعلق بالتغيرات المناخية والزراعة.

وفي هذا الصدد، التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة دمشق.

وقال الرئيس السوري خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب، التي وصفها بالإرهابية.

وتابع الرئيس السوري:" بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم الإرهاب، إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة، إضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهري دجلة والفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع".

على الجانب الأخر قال رئيس الوزراء العراقي إن بغداد تعمل مع كل الدول الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصاديًا وأن هذا من مصلحة العراق، ولا مجال لترك سوريا وحدها.

تحرك عاجل من تركيا لإخماد حريق هائل في غابات هاتاي.. فيديو

زعيم كوسوفو يكشف عن صفقة شراء طائرات مسيرة من تركيا

تركيا والقانون الدولي 

وأشار محمد شياع السوداني إلى أن التنسيق الدائم بين العراق وسوريا  هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه.

ويقول الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن هناك مشكلة حقيقية تقوم تركيا بافتعالها في علاقتها مع العراق وسوريا، ومنها موضوع المياه، حيث تتخذ تركيا مواقف عدائية فيما يتعلق بحصة المياه، ولا تريد ان تلجأ إلي القانون الدولي فيما يتعلق بحصص المياه لدول المصب، ومنها سوريا والعراق.

وأضاف العزاوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعرف جيدا أن هناك اجراءات تتخذ لتحديد حصص المياه، وحديثه أيضا عن سرقة حصة العراق من مياه الفرات يحتاج الكثير من العمل من قبل البلدان الثلاثة لإيجاد حل منطقى لهذه الأزمة، وذلك لأن سوريا والعراق دخلتا بالفعل في مسألة فقر مائي بسبب سياسات تركيا ببناء عدد من السدود دون التنسيق مع العراق وسوريا.  

وأشار العزاوي، إلى أنه يجب على العراق وسوريا القيام بجهود مشتركة تجاه تركيا لإعادة حصصهما من مياه الفرات.

وسبق، وكشفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أن المخزون المائي في البلاد بات على المحك، وأن واردات المياه من تركيا وسوريا وإيران أقل من 70% من الحصة السابقة.

خطر غير مسبوق في نهر الفرات يهدد مدينة عراقية| تفاصيل

بشار الأسد: يدعو لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية

 الأزمة تتفاقم دون حلول

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، حذرت وزارة الموارد المائية بالعراق، من نقص المياه في المحافظات الجنوبية، لافتة إلى إطلاق كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن" قلة الإيرادات المائية أدى إلى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد تزامنا مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي، والتي تجاوزت الخطة المقررة، وذلك بسبب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي أقرت على المياه السطحية وعدم الالتزام بتطبيق نظام المراشنة، كل ذلك أدى إلى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الإيرادات المائية".

وأكدت الوزارة خلال البيان: "اتخاذها إجراءات بشأن اطلاق كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة، وقد وصلت بوادر الزيادة مؤخرا لسدة الكوت"، مبينة أن "كميات المياه المؤمنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة وجميع المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الأخرى".

جدير بالذكر، أن السلطات العراقية، أكدت أن البلاد تعاني من أزمة مياه تتفاقم يومًا بعد يوم، وذلك بدءًا من عدم التزام كل من تركيا وإيران بالاتفاقيات الدولية الموقعة والضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية وتعديهما على حصص العراق، مرورًا بظروف داخلية مثل الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، وصولاً إلى مشكلة التغير المناخي وتقلص كميات الأمطار.

وأصبح العراق أرض دجلة والفرات وبلاد الهلال الخصيب يُعاني العطش للموسم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه التي تعتبر من أشد المخاطر الأساسية في العراق، ويعتمد العراق بشكل أساسي في تأمين المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وقد أدّت المشاريع التّي ينفذها البلدان إلى تقليص حصص العراق المائية.

وأدى تراجع منسوب المياه في نهر الفرات إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة مما يهدد سبل معيشة نسبة كبيرة من أبناء العراق وشمالي وشرقي سوريا الذين يعتمدون على الزراعة، حيث توقف العديد من محطات ضخ المياه الخاصة بالشرب أو الري في العديد من المناطق بسبب ابتعاد مجرى النهر عنها. 

العراق الفرات التغيرات المناخية حصة مياه الفرات محمد شياع السوداني الرئيس السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أحمد حسن يكشف عن هوية أولى صفقات الزمالك الصيفية.. شاهد

أنا آسفة.. أول تعليق من نجمة أراب أيدول على شائعات إنهاء حياتها

موضوعات متعلقة

قبيل سفره إلى القاهرة.. بشار الأسد يلتقي مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية

المقداد: هناك تنسيق متبادل بين سوريا والعراق في العديد من الملفات |فيديو

خطر غير مسبوق في نهر الفرات يهدد مدينة عراقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يعود سريعا ويسجل التعادل في شباك الأهلي

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي أنس جابر التي كسبت قلوب الجميع رغم خسارتها؟

دول إفريقيا تعاني والحلول غائبة.. ماذا ستقدم قمة نيروبي لشعوب القارة؟

اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. و«السعودية» تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

تقديرات بمقتل 200 ألف جندي أوكراني حال مهاجمة كييف لـ القرم

توكيل ملغي .. ابنة إيمان البحر درويش تكذب المحامي أحمد مهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

من مذكرات مراهقة إلى كيرة والجن..كيف استحق أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة؟

أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

فيديو

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ