شاهد.. قوارض مخيفة تثير رعبا بين سكان مقاطعة ميرسيسايد البريطانية

أثارت قوارض مخيفة حالة من الرعب بين سكان مقاطعة ميرسيسايد البريطانية بسبب انتشارها الهائل حيث تختبئ في منازل السكان وحتى داخل سياراتهم.

أفاد مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في ليفربول أن بعض العائلات اتخذت إجراءات كبيرة بسبب القوارض الغازية، منها الانتقال إلى منازل أخرى.

جرذان منتشرة

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، فقد أصبحت قوارض الجرذان المثيرة للاشمئزاز منتشرة بشكل أكبر في مياه الصرف الصحي بمنطقة بيج موس.

ويخشي سكان المقاطعة البريطانية الذين وصل الحال ببعضهم إلى البكاء بسبب انتشار الجرذان إلى الخوف على أطفالهم من هجوم القوارض أثناء لعبهم بالشارع.

من جانبه، صرح مجلس المقاطعة البريطانية بإنه يعمل على حل المشكلة.

قوارض مخيفة تثير رعبا بين سكان بريطانيا

قوارض مخيفة تثير رعبا بين سكان بريطانيا

قوارض مخيفة تثير رعبا بين سكان بريطانيا