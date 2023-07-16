قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لم يتمكن من تنظيم عملية إنتاج الطائرات المسيرة بشكل صحيح في البلاد، بينما نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إنجاح عمل المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وقال سوسكين: "لا يمكن لزيلينسكي قيادة البلاد… إنه لا يفهم أي شيء عنها. يلعب زيلينسكي دورا فقط... لذلك، من الطبيعي أن يكون هناك إخفاقات. لا تزال أوكرانيا لا تصنع طائرات بدون طيار، لكن روسيا تفعل ذلك... إنهم ينتجون عشرات الآلاف منهم".

وأشار إلى أن أوكرانيا لم توفر الإنتاج العسكري لاحتياجات الجيش.

وأضاف سوسكين، أنه “في موازاة ذلك، لوحظت مشاكل اقتصادية ومالية خطيرة في البلاد بسبب عدم كفاءة رئيس الدولة”.

وأوضح أنه “يجب على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تقديم تنازلات في أقرب وقت ممكن والإعلان عن انتخابات مبكرة في البلاد هذا الخريف”.

وقال سوسكين، إنه “إذا لم يرغب زيلينسكي في التخلي عن السلطة طواعية، فلن يتمكن في الحالات القصوى من الهروب من البلاد في محاولة للهروب”.