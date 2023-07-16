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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي أمريكي يكشف عن أفضل وأكبر مساعدة يمكن تقديمها لـ أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال السياسي الأمريكي، جيفري يونج، إن حل حلف شمال الأطلسي “الناتو” وانسحاب الوحدات العسكرية الأمريكية من أوروبا هو أفضل نتيجة للشعب الأوكراني.

جاءت تصريحات يونج، تعليقا علي تصريحات ممثل البيت الأبيض، جون كيربي، بأن هناك أكثر من 80 ألف جندي أمريكي في أوروبا بسبب الوعي بالوضع الأمني المتغير.

وكتب السياسي الأمريكي، في تغريدة علي “تويتر”، “أفضل شيء يمكن أن يحدث للشعب الأوكراني هو حل الناتو وانسحاب القوات الأمريكية بجميع أسلحتها من أوروبا إلى الأبد".

في وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما يأذن للبنتاجون باستدعاء ثلاثة آلاف عسكري من الاحتياطي لضمان الأمن الأوروبي.

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وتم اتخاذ القرار بعد أن وافق قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” على خطوات لدعم أوكرانيا.

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