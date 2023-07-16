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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذئاب الجبل تعود سريعا وتتعادل مع النادي الأهلي 1-1 في الشوط الأول بالدوري

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون

سيطر التعادل الإيجابي 1-1على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري

نجح أليو ديانج في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج وضعته في انفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة على الفخذ بشكل رائع ثم سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى.


وأحرز جوزيف أوتشايا خدف تعادل المقاولون العرب في الدقيقة 24 بعد  تنفيذ ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اهداها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل النادي الأهلي خلال مواجهة المقاولولن العرب كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس. 
خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.
خط الهجوم: محمد شريف.

بينما خاض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

 وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا في الدفاع 

ومحمد مجلي وعمر سافيولا وأحمد الشيمي في الوسط، 

ومحمد سالم وجون أوكلي وأحمد عاطف قطة في الهجوم.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق 

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