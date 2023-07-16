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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشرقاوي: الدولة بدأت في اتخاذ طريق ومسار جديد لوجود القطاع الخاص بشكل أكبر

صدى البلد

قال يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن  الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهاز التنفيذي لها أولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية في تهيئة المناخ لوجود ومشاركة الخاص في عمليات التنمية بعد غياب نتيجة ظروف صعبة مرت بها الدولة، لافتا إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ طريق ومسار جديد لوجود القطاع الخاص بجانب مؤسسات وجهات لإحداث عمليات التنمية الشاملة.

أضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة عملت على تنفيذ الطرق والكباري والمدن الجديدة وتوفير مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مبينا أن القطاع الخاص جزء مهم في الدولة وضروري في عملية التنمية.


كما أكد أهمية توسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يساهم في عمليات التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي، كذلك أهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة وتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشددا أهمية الالتزام بتقديم المنتج بشكل سنوي في القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية البنية التحتية الإعلامية عزة مصطفى جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة

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