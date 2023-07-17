حقوق القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس على النتائج إلكترونيا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

كما أوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التظلمات وسيتم غلق باب الالتماس بعد عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل إلكتروني.

خطوات الالتماس إلكترونيا

1- الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2- الضغط على (شئون الطلاب).

3- اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).

4- ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5- سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6- التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7- قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة

https://forms.gle/nedWWd5YoLY3mN8N7

8- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.