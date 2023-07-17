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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس على النتائج إلكترونيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

كما أوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التظلمات وسيتم غلق باب الالتماس بعد عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل إلكتروني.

خطوات الالتماس إلكترونيا

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1- الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
2- الضغط على (شئون الطلاب).
3- اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).
4- ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.
5- سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.
6- التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.
7- قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة
https://forms.gle/nedWWd5YoLY3mN8N7
8- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

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