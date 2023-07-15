دار علوم القاهرة تعلن عن الدورات التدريبية في فصل الصيف.. تفاصيل

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عن بدء الحجز للدورات التدريبية الصيفية المقرر انعقادها في شهر يوليو 2023.

وأفاد المركز بأن الدورة الأولى تحت عنوان: النحو العربي تأسيس وتوظيف، يحاضر فيها الدكتور سيد جمال، والدورة الثانية بعنوان: إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يحاضر فيها الدكتور أحمد رجب حجازي، و الدورة الثالثة: مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي، يحاضر فيها الدكتور محمد فتحي عبد العليم.

وأوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أنه فى حالة الاستفسار عن الدورات يمكن للراغبين الاتصال بهذا الرقم : 01013025779

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ،تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية للوقوف على الموقف الحالي في التشطيبات والتجهيزات والجهود المكثفة الجارية في المشروع وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الكُبرى التي تنفذها وفق جدول زمني محدد لخدمة منظومة العملية التعليمية.

واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى عرض من مهندسي المشروع عن المستجدات حيث أوشك على الانتهاء من مختلف جوانب الجامعة الدولية التي تضم في المرحلة الأولى منها ثلاثة مباني مترابطة كما تضم عدد اثنين من مباني المدرجات الكبرى، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبًا.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى استمرار استكمال أعمال التجهيزات المتبقية في مشروع جامعة القاهرة الدولية، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها التي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم تقديمها بها.