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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعي القاهرة تعتمد نتائج الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة أمل يوسف، عميد كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة أمل يوسف، إنه تم إعتماد نتائج جميع الفرق الدراسية (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة)  وجميع مستويات برنامج الساعات المعتمدة للعام جامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لمرحلة البكالوريوس .

جامعة القاهرة

صدر حديثا عن المشروعات البحثية بجامعة القاهرة دليل "الأسماء المصرية بالأحرف اللاتينية"، أعدته لجنة متخصصة تضم أساتذة اللغويات من مختلف الجامعات المصرية برئاسة الدكتورة سلوى عبد العزيز كامل أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء.

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ويضم الدليل نحو 11000 اسمًا بالأحرف اللاتينية قابلة للاستخدام الصحيح وبطريقة موحدة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء، حيث يتضمن الدليل الأسماء وفق الترتيب الأبجدي باللغة العربية، ويضم 3 أعمدة، بحيث يتم البحث عن الاسم في العمود الأول للعثور على نظيره بالأحرف اللاتينية في العمود الثالث، ويتضمن العمود الأوسط بعض الأسماء المتشابهة بالتشكيل لتجنب حدوث التباس، كما رصد الدليل الرموز المستخدمة للحروف الساكنة للتعبير عن مخارج الألفاظ في اللغة العربية.

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