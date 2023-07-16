تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023 يتساءل العديد منهم عن كل ما يتعلق بالتنسيق الخاص بالكليات وذلك للالتحاق بالكليات التى يحلمون بها .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تعتبر مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة النوعيات صناعي وتجاري، زراعي، فندقي، المرحلة التالية التي يقبل عليها الطلاب لتحديد وتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للالتحاق بالكلية التي يسعى إليها الطالب، وفقًا لنسبة نجاحه.

يتقارب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري مع العام الماضي، نظرًا لتقارب نسب النجاح، حيث جاءت نسبة الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني الصحي 96.89%، كما جاء نسبة القبول في كلية التجارة 94.65%، وفيما يلي نستعرض معكم مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، وفقًا للحدود الدنيا التي جاءت بالعام الماضي.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022



- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا