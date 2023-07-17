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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لإذهاب الهم والغم .. ردده بهذه الكيفية عن الرسول

دعاء لإذهاب الهم
دعاء لإذهاب الهم

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن دعاء لإذهاب الهم والغم، موضحا أن هناك من التحصينات النبوية الصحيحة لإذهاب الهم والغم ثابتة بالسنة المطهرة.

دعاء لإذهاب الهم والغم

وبين خلال حديثه عن دعاء لإذهاب الهم والغم منه تحصين (اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك)، فقد ورد ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪـ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺃﺣﺪا ﻗﻂ ﻫﻢ ﻭﻻ ﺣﺰﻥ ﻓﻘﺎﻝ: "اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﻋﺒﺪﻙ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺪﻙ ﻭاﺑﻦ ﺃﻣﺘﻚ ﻧﺎﺻﻴﺘﻲ ﺑﻴﺪﻙ ﻣﺎﺽ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻚ ﻋﺪﻝ ﻗﻀﺎﺅﻙ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﺳﻢ ﻫﻮ ﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻚ ﺃﻭ ﺃﻧﺰﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺃﻭ اﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻋﻨﺪﻙ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺭﺑﻴﻊ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﻧﻮﺭ ﺻﺪﺭﻱ ﻭﺟﻼء ﺣﺰﻧﻲ ﻭﺫﻫﺎﺏ ﻫﻤﻲ ﺇﻻ ﺃﺫﻫﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻫﻤﻪ ﻭﺃﺑﺪﻟﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﺰﻧﻪ ﻓﺮﺣﺎ، ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻗﺎﻝ ﺃﺟﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻦ ﺳﻤﻌﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﻦ ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺒﺰاﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭاﻟﺤﺎﻛم انظر صحيح الترغيب رقم ١٨٢٢.

ومن دعاء لإذهاب الهم والغم دعوة سيدنا يونس عليه السلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «ﺃﻻ ﺃﺧﺒﺮﻛﻢ ﺑﺸﻲء ﺇﺫا ﻧﺰﻝ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺮﺏ ﺃﻭ ﺑﻼء ﻣﻦ ﺃﻣﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﻓﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ؟ ﺩﻋﺎء ﺫﻱ اﻟﻨﻮﻥ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ» . انظر صحيح الجامع ٢٦٠٥ (ﺻﺤﻴﺢ).

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دعاء لإذهاب الهم والغم

-ربّي لا تكلنيِ إلى أحد، ولا تحِوّجني إلى أحد، وأغننِي عن كلّ أحد، يا مِن إليه المستند، وعلِيه المعتمد، وهو الواِحد الفرد الصّمد، لا شِريك له ولا ولد، خذِ بيدي من الضّلاِل إلى الرّشد، وِنجّني من كلّ ضيِقٍ ونكد.

- اللهمّ إنّي أسألكِ موجبات رحمتِك، وعزائم مغفِرتك، والغنيمة منِ كلّ برّ، والسّلامة منِ كلّ إثم، والفوز باِلجنّة، والنّجاة مِن النّار، لا تدع لِي ذنبًا إلّا غفِرته، ولا همًّا إلّا فرّجتهِ، ولا حاجةً من حِوائج الدّنيا هي لك رِضا إلّا قضيتها برِحمتك يا أرحم الرّاحمِين.

-يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، اللطف بِي بلطفك الخفي، واعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.

- اللهم أصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

-قُلِ اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك

-اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك.. فاللهم إني أسألك أن تعدل في حكمك، اللهم إني أسألك بكل أسم هو لك وأنزلته في كتابك استأثرت به في علم الغيب أو علمته لأحد من عبادك أن تجعل من القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب غمي وهمي.

- اللهم لا تجعل لنا من كل هم إلا مخرجًا، وأجعل من كل ضيق فرجا.

-يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة. اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له.

دعاء لإذهاب الهم والغم الدكتور مختار مرزوق التحصينات النبوية التحصينات النبوية الصحيحة دعوة سيدنا يونس السنة المطهرة

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