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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : استشر الطبيب

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

كن مخلصًا في كل من الحب والسعي، إدارة الثروة بذكاء من أجل غد أفضل، لن تزعجك أي مشاكل صحية هذا الأسبوع.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

سيكون لدى الرياضيين والفنانين وكتاب الإعلانات والسياسيين والموسيقيين والطهاة والمصممين والمحامين الكثير من الفرص لإثبات قوتهم، سينجح رجال الأعمال في الحصول على عقود جديدة خاصة من الحكومة.

‏توقعات برج الدلو صحيا

لن تكون هناك مشكلة صحية كبيرة هناك هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك ، سوف تشعر بالارتياح أيضًا من العديد من الأمراض القديمة، لا تتردد في استشارة الطبيب بخصوص الأمراض المتعلقة بالقلب والمعدة.

توقعات برج الدلو عاطفيا

مستعدًا للوقوع في الحب في النصف الأول من الأسبوع، ستقابل شخصًا مميزًا في مناسبة رسمية، أثناء السفر أو التجمع العائلي أو في مطعم وستقع في الحب قريبًا، ومع ذلك ، خذ وقتك في الاقتراح وستكون الاستجابة إيجابية.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

سيتم حل جميع القضايا المالية هذا الأسبوع، ستكون محظوظا من حيث الثروة، اغتنم هذه الفرصة للاستثمار في سوق الأوراق المالية. 

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