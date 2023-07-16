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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | فرص لزيادة الدخل

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023

اليوم تشعر بإحساس بالقوة والإنتاجية لم تشعر به منذ فترة، أنت على استعداد لمواجهة أي عقبة تعترض طريقك ولا يمكن لأي شيء أن يقف في طريقك، هذا الشعور الجديد بالثقة سوف يخدمك جيدًا في حياتك الشخصية والمهنية. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

ستمتد ثقتك وإحساسك بالهدف أيضًا إلى حياتك العاطفية اليوم، تشعر أنك أكثر ارتباطًا بشريكك ، وقد تجد أنك قادر على التواصل بشكل أكثر انفتاحًا وصدقًا من ذي قبل، إذا كنت عازبًا ، فقد تجد نفسك منجذبًا إلى شخص يشاركك الدافع والطموح.

توقعات برج الثور صحيا

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على أهدافك الصحية والعناية بنفسك، خصص وقتًا لممارسة الرياضة والأكل الصحي وممارسات الرعاية الذاتية التي تساعدك على الشعور بأفضل ما لديك.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

في العمل أنت على استعداد لمواجهة تحديات جديدة وتأكيد نفسك بطريقة إيجابية، سيلاحظ زملاؤك في العمل ورؤساءك ثقتك وحماسك ، وقد تجد أن فرصًا جديدة تبدأ في الانفتاح عليك. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

إحساسك الجديد بالقوة والثقة سيترجم أيضًا إلى أموالك، قد تجد أنك قادر على اتخاذ قرارات مالية ذكية بسهولة ، وأن فرص زيادة الدخل أو الاستثمارات تقدم لك نفسها.

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