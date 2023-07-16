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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | ركز في أهدافك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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﻿ستشعرون بثقة كبيرة تساعدكم على التألق أكثر من أي وقت مضى، سوف تنضح بهالة من القوة تجعلك جذابًا بشكل لا يقاوم لمن حولك، ستكون مليئًا بالأفكار ولديك الشجاعة لمتابعتها.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

إذا كنت في علاقة ملتزمة فتأكد من التواصل مع شريكك بشأن ما تريد، مع زيادة حدسك، ستعرف ما هو الأفضل لك ولعلاقتك، اغتنم الفرصة، ودع عواطفك الشديدة تقود الطريق.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

احرص على ألا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، تذكر أن تستمع إلى جسدك ، ولا تخف من الراحة عندما تحتاج إلى ذلك، ركز على تغذية عقلك وجسدك وروحك ، وستشعر بالتجدد والاستعداد للتعامل مع أي شيء يأتي في طريقك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تجنب الوقوع في سياسات تافهة واستمر في التركيز على أهدافك وطموحاتك، كن واثقًا وآمن بقدراتك حيث سيتم التعرف على مواهبك من قبل من حولك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

استخدم ثقتك بنفسك وقيادتك للتعامل مع أي مشاريع تأتي في طريقك، سيجعلك حماسك وإبداعك متميزًا بطريقة إيجابية ، وسيتطلع إليك زملاؤك من أجل القيادة والتوجيه.

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