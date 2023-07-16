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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 : انتبه للثقة الزائدة

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023

من المرجح أن تجلب لك طبيعتك القوية والمستقلة التقدير والنجاح، ومع ذلك انتبه للثقة الزائدة وتأكد من توصيل خططك بوضوح، كن مستعدًا للتعامل مع التغييرات غير المتوقعة ، لأنها قد توفر فرصًا للنمو.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ستجد نفسك منجذبًا مغناطيسيًا إلى شخص مميز، من المحتمل أن يكون هذا الاتصال عميقًا ومفيدًا، اغتنم هذه الفرصة لتكون ضعيفًا والتعبير عن مشاعرك.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

خذ وقتًا للتركيز على الرعاية الذاتية، تعتبر ممارسة الرياضة البدنية وعادات الأكل الصحية أمرًا حيويًا لرفاهيتك بشكل عام. احتضن الأنشطة التي تعزز الاسترخاء العقلي ، مثل التأمل أو اليوجا، تجنب المواقف العصيبة وامنح الأولوية للنوم، ستندهش من مدى شعورك بالانتعاش بعد الاعتناء بنفسك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

من المرجح أن تؤتي جهودك ثمارها ، وقد يُعرض عليك منصب جديد أو ترقية، تذكر أن تظل متواضعًا وتحافظ على علاقات جيدة مع زملائك في العمل.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

من الناحية المالية ، يجب على الأسد تجنب اتخاذ قرارات متهورة اليوم، من المهم تقييم العواقب طويلة المدى لأي استثمارات أو مشتريات، كن حذرًا عند التفكير في مشاريع تجارية جديدة.

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