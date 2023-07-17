عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تجربة بيمبو.. ويجز يكشف مصيره في عالم التمثيل

ويجز
ويجز

أكد الفنان ويجز، أنه لم يتراجع عن تقديم لأعمال درامية، بعد نجاح مسلسل “بيمبو" الذي حقق به نجاحا كبيرا في عالم التمثيل، ويعد الانطلاقة الأولى له.

وقال ويجز خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي: "أنا لسه مختارتش عمل جديد ولكن متحمس والتجربة بتحتاج وقت كتير وبتحتاج التزام وأنا مش ملتزم بشيء اليومين دول".

وأكد ويجز  أنه يركز حاليا على تقديم ألبوم غنائي، بعد عدد من السينجلات الناجحة قائلا: "متقلقوش هتزهقوا مني"، موضحا أن حماس الجمهور له في أحداث حفلات بدبي يشجعه على العودة لنشاطه. 

ويجز يتألق فى حفل كامل العدد بـ دبى .. صور

ويجز: أي حفلات غير معلن عنها على صفحتي " نصب"

 

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة. 

مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى  والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

 

وتدور قصة مسلسل  بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.


وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل ، أنه اختار ويجز قبل عامين من العمل وليس استغلالا لنجاحه، حيث ظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط و لم يغني. 

ويجز الفنان الفنان ويجز السينجلات أحمد مالك هدي المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

خاص| عمرو الخضري يكشف كواليس التعاون مع حمزة نمرة

طرح فيلم باربي في دوو السينما المصرية .. تفاصيل

22 يوليو .. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

غدًا.. استئناف شيرين عبد الوهاب على تغريمها 5 ملايين جنيه

أغنية تامر حسني الجديدة "مش هتغير عشان حد" .. شاهد

المطربة نوال ضيفة مينا عطا ورنا سماحة على راديو 9090.. غدا

خاص| حلمي بكر: تعبان ومش قادر أتكلم

بحضور يوسف الشريف .. إنجي علاء تحتفل بخطوبة شقيقتها

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين17-7-2023

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مفاجأة جديدة بشأن أسعار النفط عالميا

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

فاز بنوبل وترجمت أعماله إلى العربية.. محطات من حياة هاينريش بول| صور

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ