بعد تجربة بيمبو.. ويجز يكشف مصيره في عالم التمثيل

أكد الفنان ويجز، أنه لم يتراجع عن تقديم لأعمال درامية، بعد نجاح مسلسل “بيمبو" الذي حقق به نجاحا كبيرا في عالم التمثيل، ويعد الانطلاقة الأولى له.

وقال ويجز خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي: "أنا لسه مختارتش عمل جديد ولكن متحمس والتجربة بتحتاج وقت كتير وبتحتاج التزام وأنا مش ملتزم بشيء اليومين دول".

وأكد ويجز أنه يركز حاليا على تقديم ألبوم غنائي، بعد عدد من السينجلات الناجحة قائلا: "متقلقوش هتزهقوا مني"، موضحا أن حماس الجمهور له في أحداث حفلات بدبي يشجعه على العودة لنشاطه.

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة.

مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

وتدور قصة مسلسل بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.



وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل ، أنه اختار ويجز قبل عامين من العمل وليس استغلالا لنجاحه، حيث ظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط و لم يغني.