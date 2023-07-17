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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة نيروبى خارطة طريق لمواجهة تحديات أفريقيا

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته أمام قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي ، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034.

وقال " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه الخطة سوف تحقق مكاسب كبيرة لدول القارة السمراء فى مقدمتها البنية التحتية وتمويلها بالقارة نظرًا لأنها عامل هام لتحقيق التنمية والاستقرار والتكامل الاقتصادى والتجارى علاوة على توفير فرص عمل والربط بين دول القارة معتبراً كلمة الرئيس السيسى أمام القمة بمثابة خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه الدول الافريقية.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اعطت أكبر اهتمام لملف التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي الافريقى لخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى توفير كافة سبل دعم التنمية الشاملة سواء المالية أو التكنولوجية لتحقيق الاستثمار القاري بين الدول الإفريقية.

موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس السيسي لحرصه على نقل جهود مصر في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية لكافة دول إفريقيا والعمل المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى أن مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى وحرصه الكبير على دعم القضايا الافريقية حققت نجاحات كبيرة لصالح القضايا والملفات الافريقية ووضعها فى بؤرة الاهتمام العالمى خاصة فيما يتعلق الصحة والتعليم والبنية الاساسية وإسقاط الديون والتنمية الشاملة والتصدي لتغير المناخ داخل مختلف الدول الافريقية موضحاً أن أكبر دليل على ذلك مطالبة الرئيس السيسي من الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

نيروبي العاصمة الكينية الرئيس السيسي الدكتور طلعت عبد القوي دول القارة السمراء

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