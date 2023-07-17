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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمتقدمين لعضوية اللجان النقابية .. إعلان مهم من الصحفيين

صدى البلد

قرر مجلس نقابة الصحفيين إعلان كشوف المتقدمين لعضوية اللجان النقابية في المحافظات إعتبارا من الأربعاء 12 يوليو حتى الأربعاء 19 يوليو 2023، وذلك لتلقي الاعتراضات والطعون على الأسماء المعلنة فى الكشوف.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن مجلس النقابة سوف يحدد في وقت لاحق المواعيد المناسبة لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المحافظات التي تقدمت بطلبات لتشكيل لجان فرعية بها وعددها 14 محافظة.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن شروط الإنضمام لعضوية اللجان الفرعية بالمحافظات، والتي نص عليها قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 أن يكون الصحفي مراسلاً ومقيماً بالمحافظة، وكذلك عدم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة أو نقابة فرعية.

 ترسل الاعتراضات والطعون لإدارة الصادر والوارد بالنقابة أو عبر الإيميل الرسمى لنقابة الصحفيين ([email protected]  )  فى موعد اقصاه 19 يوليو 2023.

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