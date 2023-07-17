صنع في مصر.. أتيكو للصناعات الخشبية ينتج الإسطمبات الخاصة بأوتوبيسات غبور أوتو

بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع..

أكد اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع في مصر ، مشيرا إلى نجاح مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع في تصنيع الإسطمبات الخشبية الخاصة بأوتوبيسات شركة غبور أوتو، بمكونات محلية الصنع وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وزيادة القيمة المضافة في صناعة الاتوبيسات وتقليل الواردات وتوفير العملات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، يعد مصنع أتيكو التابع للهيئة العربية للتصنيع ، صاحب الريادة في مجال تصنيع الإسطمبات كتصنيع وتجميع ودهان نهائي، لأول مرة في قطاع الأوتوبيسات المصري، مقارنة بباقي شركات تصنيع الإسطمبات.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع أتيكو يتميز بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة ، مشيرا إلى أن مصنع أتيكو قام بالإنتهاء من تنفيذ كافة أعمال فرش وتأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله المختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص .

وأوضح أنه جاري البدء في تنفيذ فرش وتأثيث مبني مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .