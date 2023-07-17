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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع..

صنع في مصر.. أتيكو للصناعات الخشبية ينتج الإسطمبات الخاصة بأوتوبيسات غبور أوتو

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع في مصر ، مشيرا إلى نجاح مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع في تصنيع الإسطمبات الخشبية الخاصة بأوتوبيسات شركة غبور أوتو، بمكونات محلية الصنع وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وزيادة القيمة المضافة في صناعة الاتوبيسات وتقليل الواردات وتوفير العملات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، يعد مصنع أتيكو التابع للهيئة العربية للتصنيع ، صاحب الريادة في مجال تصنيع الإسطمبات كتصنيع وتجميع ودهان نهائي، لأول مرة في قطاع الأوتوبيسات المصري، مقارنة بباقي شركات تصنيع الإسطمبات.

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رئيس العربية للتصنيع يؤكد أهمية تعزيز التكامل والتعاون مع الأشقاء العرب

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العربية للتصنيع توقع عقد تأثيث وفرش مجلس النواب بالعاصمة الجديدة

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع أتيكو يتميز بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة ، مشيرا إلى أن مصنع أتيكو  قام بالإنتهاء من تنفيذ  كافة أعمال فرش وتأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله المختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص .

وأوضح أنه جاري البدء في تنفيذ فرش وتأثيث مبني مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس مختار عبداللطيف السيسي القدرات التصنيعية التصنيع المحلى أتيكو غبور أوتو صناعة الأتوبيسات

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