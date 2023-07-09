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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العربية للتصنيع: المراكز التكنولوجية المتنقلة تؤدي خدمات الشهر العقاري والسجل المدني

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية المتنقلة

قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتجهيز هذه العربات من الألف إلى الياء و يكون إنتاجا محليا بأيد مصرية.

وأضاف "عبد اللطيف"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة" تقديم الإعلامية "لبنى عسل"، أن هذه المراكز التكنولوجية المتنقلة تؤدي خدمات الشهر العقاري و السجل المدني بالكامل، و تتميز بتوافر كل وسائل الراحة بداخلها.

ونوه رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنه تم تصنيع 53 مركزا تكنولوجيا متنقلا وستنتشر في مختلف نواحي مصر خلال الأيام القادمة، و على الطرق السريعة لتؤدي خدمات المواطنين، وذلك وقتما يشاء لعدم اختلافها عن المراكز الثابتة وبطريقة سريعة ومتقدمة، مؤكدا أنه تم إبلاغه اليوم من قبل وزارة التخطيط أن هناك 200 مركز جديد يتم تجهيزها لتقديم خدمة للمواطنين بجميع أنحاء مصر.

وأشار "عبد اللطيف"، إلى أن وزارة التخطيط ستقوم بتوزيع هذه العربات على جميع أنحاء الجمهورية و خاصة بالأماكن التي لا تتوافر بها أماكن خدمية ثابتة.

مكونات المراكز التكنولوجية المتنقلة 

وأوضح، أن كل عربة تتكون من 3 مكاتب و 3 موظفين يقدمون 3 خدمات على التوازي، مع وجود 4 مقاعد للمواطنين، مضيفا أنه يعتز بتنفيذ هذه المراكز بـ إنتاج محليا و صناعة مصرية، خاتما أنه تم تجهيز آخر 30 عربة خلال 21 يوما فقط.  

الهيئة العربية للتصنيع وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية مراكز التكنولوجية المتنقلة خدمات الشهر العقاري السجل الميداني

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