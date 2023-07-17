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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: التحالف الوطني للعمل الأهلي كيان تنموي خدمي ساهم في تحسين حياة المواطنين

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب

قالت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أن التحالف يضم 34 كيان تنموي وخدمي تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين مشاركين ٢٥٠ ألف متطوع.

وأضافت الكاتب في تصريحات لها اليوم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات ٣٧ مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي ساهم في تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا في مختلف المحافظات.

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية، كما إنه يمتلك  أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية.

وأكدت النائبة نيفين الكاتب، أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نجح خلال عام 2023 في تقديم دعم نقدي شهري لعدد ٤٠٠ ألف أسرة (٢ مليون مواطن) بإجمالي 1,3 مليار جنيه، ودعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرة (٥ مليون مواطن) بإجمالي تكلفة ٦٠٠ مليون جنيه (إجمالي 1,7 مليار جنيه)، بالاضافة إلى دعم غذائي شهري ثابت لعدد ٣٠٠ ألف أسرة (١.٥ مليون مواطن) بتكلفة 415 مليون جنيه، ودعم غذائي موسمي لعدد ٥ مليون أسرة (٢٥ مليون مواطن) بإجمالي تكلفة (إجمالي 1,5مليار جنيه)، وكذلك تقديم رعاية صحية ورعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لعدد مليون مريض بتكلفة (1.7 مليار جنيه)، رعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لعدد ٥ مليون مواطن بتكلفة (170 مليون جنيه)، دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة (260 مليون جنيه مصري).

وأشارت إلى إنه خلال عام 2023، تم توفير30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه، وكذلك تقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8آلاف فرصة عمل، وتقديم مساعدات اجتماعية ورفع الوعي والثقافة وكفالة الموهوبين لعدد 100 ألف مستفيد بتكلفة (500 مليون جنيه مصري)، وخدمة 62 ألف مواطن في 4 قوافل ستر وعافية.

النائبة نيفين الكاتب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجهات الحكومية دعم نقدي شهري دعم نقدي موسمي

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