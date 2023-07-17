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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين تلقى تقاريرا حول الهجوم على جسر القرم

صدى البلد

 أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف ، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى تقارير حول الوضع بشأن الهجوم على جسر القرم.


وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين:" لقد تلقى الرئيس بوتين تقارير من نائب رئيس الوزراء خوسنولين ، ورئيس جهاز الأمن الفدرالي بورتنيكوف، ووزير النقل سافيلييف ، ورئيس شبه جزيرة القرم أكسينوف حول عواقب الهجوم الإرهابي على جسر القرم". 


وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أعلنت فجر اليوم أن ما وقع بجسر القرم هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان ، موضحة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.


من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية على خلفية الهجوم على الجسر، الذي أسفر عن مقتل مدنيين، هما رجل وامرأة، وإصابة ابنتهما القاصر. 


ويجري حاليا بحسب لجنة التحقيق الروسية تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الأجهزة الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
 

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