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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد مركز الحرف التقليدية بالفسطاط| شاهد

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة،  لمتابعة عدد من الموضوعات المرتبطة بحالة الأداء الفني بالمركز، والوقوف على حالة المقر المقترح كمقر ل "بيت التراث"، والتعرف على المعروضات التراثية المُشاركة بمهرجان جرش بالأردن

حيث استهلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جولتها، بتفقد المقر المرشح لإقامة "بيت التراث"، والذي من المقرر  أن يضم الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، وكذلك احتضان الفعاليات التراثية ومعارض الحرف التقليدية بالوزارة، والمزمع إطلاقه ضمن  احتفاء مصر بمرور عشرين عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي  2003.

كما تفقدت وزيرة الثقافة، عددًا من المعروضات التراثية المُرشحة لتمثيل الحرف اليدوية المصرية بالجناح المصري المُشارك بفعاليات الدورة القادمة الـ (37) لـ"مهرجان جرش" بالأردن، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس المُقبل، والتي تحل عليها مصر كضيف شرف.
حيث تفقدت وزيرة الثقافة ورش "الخزف، الصدف، المعادن،  النسيج، الجلد، الحُلي"، وغيرها.

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة الاهتمام بأساليب العرض والتغليف لهذه الأعمال، وتقديمها بمهرجان جرش بالأردن، بصورة تليق بعراقة التراث المصري، كما وجهت وزيرة الثقافة،  بضرورة عمل كتيب يتضمن قائمة وصور الأعمال اليدوية التراثية ، متضمنًا مواصفاتها الفنية وأسعارها بالداخل والخارج، مع أهمية الترويج لها بشكل متميز، حتى يتسنى للجمهور التعرف عليها لشكل جذاب، كما أكدت أهمية العمل الجاد لتسويق أعمال مركز الحرف التراثية بالشكل الأمثل.

كما وجهت وزيرة الثقافة بأهمية وضع تصور مقترح لتصميم جديد لدرع الوزارة يعكس هويتنا التراثية والحضارية بشكل عصري متميز.


شارك في الجولة التفقدية الدكتور وليد قانوش،  رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس صندوق التنمية الثقافية،  والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزارة الثقافة لشؤون التراث غير المادي، ومصطفى عوض،  المشرف على المركز، وعدد من قيادات الصندوق.

يُذكر أن مراكز الحرف بالفسطاط أحد مشروعات  وزارة الثقافة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين والحرفيين لممارسة إبداعاتهم وتأكيد القيمة الفنية، قادرين على استيعاب واستلهام روح الماضي وإبداع منتجات مستوحاة من التراث ولديهم المقدرة على ابتكار وتصميم وتنفيذ الوحدات والزخارف الإسلامية. 

الدكتورة نيفين الكيلاني مركز الحرف اليدوية والتقليدية صندوق التنمية الثقافة بيت التراث مهرجان جرش بالأردن للتراث الثقافي غير المادي

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