الصحة تطارد يرقات البعوض في القصير وسفاجا.. ونتيجة عينات قنا خلال ساعات

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان ، أخر مستجدات الجهود الجارية للوقوف علي حقيقة تسجيل مستشفى حميات قنا حالات مصابة بمرض غامض وأعراض متشابهة ، عن طريق عمل سجل طبي شامل لكل سكان القرية ، يشمل السجل الطبي لكافة الأهالي ، موضحاً أنه تم ملاحظة وجود اعراض متشابهة بين مواطني قرية العليقات بقنا ، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

وقال المصدر انه تم ارسال عينات من الدم والمياه ـ والصرف الصحي ، وجاري فحصهم في المعامل المركزية ، والتي من المقرر أن تخرج نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة ،مشيراً إلي انه بالتوازي مع ذلك هناك جهود وخطة للوزارة تتمثل في الشق الوقائي من مكافحة البعوض الذي قد يكون سبب في نقل العدوي ، عندي طريق سيارات الرش ، التي تجوب الشوارع ، ومنع وجود أي تراكمات للمياه العذبة التي تنمو عليها يرقات البعوض ، من أجل إتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه الحمى والقضاء على إنتشار البعوضة فى أقل مدة زمنية ممكنة.

ونفي المصدر ، انتقال الفيروس من محافظة إلي اخري ، كما ان الحالات جميعها تحت السيطرة وتحتاج الي علاج منزلي فقط ، من خلال قوافل طبية تم اطلاقها وإمدادها بالمستلزمات ، ولا تستدعي الوصول للمستشفي .

ورفعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمدن سفاجا والقصير حالة الطوارئ القصوى، بعد تسجيل مستشفى حميات قنا حالات مصابة بمرض غامض.

وأضاف المصدر ، أنه من ضمن الإجراءات التي تم اتخذتها حصر اعداد المترددين على الوحدات الصحية بمدينة القصير و التى يبلغ عددها 5 وحدات ومستشفى القصير الجديدة، ومقارنتها بالعام الماضي بنفس الشهر ، وأيضا مقارنة الاعداد بالشهر الماضي ، حيث تم اكتشاف زيادة في اعداد المترددين ، و تم سحب عينات دم منهم لإجراء التحاليل وإرسالها للمعامل المركزية فتم إجراء تحليل الاليزا كتحليل مبدائى وتحليل ال pcr

وتابع والسكان أنه تم أيضا مكافحة البعوض واليرقات داخل وخارج المنازل عن طريق الرش بالمبيدات ، كما تم تنظيم حملات توعوية عن طريق الرائدات الريفيات ، وبالمدارس ، وبالمساجد ، بالإضافة إلى الفرق الوقائية التى تمر على المنازل لرفع الوعى الصحى للمواطنين مشيراً إلي ان الوزارة قامت بتوفير كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المعالجة للمرضى المشتبه باصابتهم بالحمى من خلال المستشفيات والوحدات الصحية.