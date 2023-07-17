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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تخطر أوكرانيا رسميًا بتعليق تصدير الحبوب

روسيا أوكرانيا
روسيا أوكرانيا

كشف سفير موسكو لدى بيلاروسيا، بوريس جريزلوف، أن بلاده أبلغت أوكرانيا رسمياً عبر السفارة الروسية في مينسك بأنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف أن السفارة أرسلت إخطاراً إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الاتفاق سينتهي اعتباراً من 18 يوليو.

وكان الكرملين أعلن اليوم الإثنين، انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة للعودة إليه فوراً عندما تلبي شروطها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اتفاق البحر الأسود انتهى عملياً اليوم وما إن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود موسكو فوراً إلى الاتفاق حول الحبوب.

وأوضح أن قرار عدم تجديد الاتفاق لا علاقة له بالهجوم الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

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