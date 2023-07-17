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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: رحيل الصربي زوران عن الاتحاد السكندري رسميا

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل  للمدير الفني زوران عن الاتحاد السكندري رسميا.

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك، “رسميًا - الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربى زوران بناءً على رغبته و إصراره على الرحيل”.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التي تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة، وتمنى له كل التوفيق في خطواته القادمة.

وكان عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، اجتماعا صباح اليوم، الإثنين، مع الصربى زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفني.

وتم استعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة، واستمع رئيس النادى جيداً لوجهة نظر " زوران " و رؤيته الفنية و التي أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأكد زوران لرئيس النادى، أنه يرغب في عدم الاستمرار في مهام عمله و العودة لبلادة في هذا التوقيت و أصر على هذه الرغبة.

 

شوبير الاتحاد السكندري زوران المدير الفني للاتحاد السكندري

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