وزير الرياضة يشهد افتتاح ملتقى القادة بعنوان "رؤية الشباب وصناع القرار الاقتصادي"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ملتقى القادة للفكر والثقافة والوعي تحت عنوان "رؤية الشباب وصناع القرار الاقتصادي"، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وذلك اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.



أكد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة لديها العديد من الخطط المستقبلية لتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الشبابية في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب وتعمل على تعزيز دورهم في المجتمع، وتعتبر المنظمات والمؤسسات غير الحكومية شريكاً مهماً في تحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ مشاريعها بنجاح.



أشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي التعاون مع المنظمات والمؤسسات لتعزيز دورها لخدمة الشباب المصري، لذا تم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تدعيم قدراتها وتمكينها من تحقيق أهدافها لخدمة المجتمع، وتعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع وتحفيزهم على الابتكار والابداع، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.



أثنى وزير الشباب على فكرة الملتقى والذي يأتي انطلاقا من الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدور الوطني الفاعل الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة القادة نحو الوصول الى رؤية موحدة لأبناء الشعب المصري تجاه القضايا الملحة على الساحة.



يتضمن الملتقى ثلاث جلسات، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "صناعة القرار ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد" يديرها كل من الدكتور محمد غيده أستاذ ورئيس قسم علوم الحركة كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة والأمين العام لمؤسسة القادة، الدكتور أحمد الجيوشى فتوح موسى نائب وزير التربية والتعليم السابق وعضو الهيئة العليا للخبراء بمؤسسة القادة، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد زكى الفقى الباحث في الشئون الاقتصادية ومساعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، الدكتورة وهاد سمير أحمد حافظ استاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو الهيئة العليا بمؤسسة القادة.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "رؤية الدولة لتمكين الشباب ادارة الموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة" يحاضر فيها الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "التحول الرقمي ودور التكنولوجيا في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة"، يحاضر فيها الدكتور محمد محسن رمضان محاضر الجرائم الالكترونية والامن السيبراني بالمعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية ومستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى بمؤسسة القادة، اللواء احمد زغلول وكيل جهاز المخابرات الحربية الأسبق ورئيس اللجنة المركزية للأمن القومي بمؤسسة القادة، اللواء د.م / حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة و الصناعة السابق و مساعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، الدكتور طايع طه مستشار وزير التعليم العالي عضو الهيئة العليا لمؤسسة القادة، الدكتور حسن الشطوى

عضو البرنامج الرئاسي نائب امين عام مؤسسة القادة.