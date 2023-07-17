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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

يتلاعب بالعقول ويفك شفرات الدماغ.. تحذير عاجل من اليونسكو بسبب الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الأثنين، من التطور المتسارع في سوق التقنيات العصبية، والطفرة التي يشهدها العالم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنها تشكل خطراً على الإنسان وحقوقه وخصوصية أفكاره وصحته العقلية.

وقالت جابرييلا راموس، مدير قطاع العلوم البشرية والاجتماعية بـ اليونسكو، إن العالم يسير على طريق يسهل خلاله فك شفرات الإشارات الدماغية والاطلاع على أفكار البشر والتلاعب بآليات عمل العقول، ما يجعل من الممكن السيطرة على الأفكار والمشاعر والنوايا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي في نيويورك برسائة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لـ مجلس الأمن الدولي هذا الشهر وتسعى إلى دور قيادي عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

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