عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست الكتابة أو الصور.. الذكاء الاصطناعي يهدد ربع وظائف الاقتصاد في العالم

صورة تعبيرية عن الذكاء
صورة تعبيرية عن الذكاء الاصطناعي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير لها هذا الأسبوع من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ربع الوظائف في المنظمة التي تضم 38 عضوًا. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” أكد التقرير أن الوظائف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي تشكل 27% من القوى العاملة في دول المنظمة، مع دول أوروبا الشرقية، وتحتوي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دول غنية وناشئة، مثل المكسيك وإستونيا.

txt

أول اجتماع دولي لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

txt

صفاء أبو السعود: الذكاء الاصطناعي مهم جدا ولو اتعملي بيه أغنية هرفضها

وعلى الرغم من أنه لا يوجد إشارات قوية حتى الآن على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في اضطراب كبير في سوق العمل، فإن العديد من الوظائف معرضة للخطر بسبب مرحلة "الثورة" الأولى التي يمر بها الذكاء الاصطناعي، وفقًا للتقرير الذي صدر عن المنظمة. 

ودعت المنظمة إلى ضرورة العمل على تحديث الكفاءات والمهارات لدى العاملين في المنظمة، وتطوير القدرات اللازمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لتقليل الضرر .

فيما أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الوظائف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي تشكل 27% من القوى العاملة في دول المنظمة. 

ويستخدم الذكاء الاصطناعي ما يزيد عن 25٪ من المهارات والقدرات التي يستخدمها العمال في هذه الوظائف. وناشد الأمين العام للمنظمة حكومات الدول بضرورة تطوير قدرات العمال وتقديم الدعم اللازم لهم للتأقلم مع التغييرات الناجمة عن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

وفي شهر مارس الماضي، توقع بنك جولدمان ساكس أن يحل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT محل ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم. وأوضح البنك الاستثماري أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنتاج مادة جديدة بشكل مستقل، يمثل "تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة".

ووفقًا لتقديرات جولدمان ساكس، فإن ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا معرضة "لدرجة معينة من أتمتة الذكاء الاصطناعي"، في حين يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كبديل لربع الوظائف الحالية. 

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الفوائد ستفوق المخاطر المحتملة التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ويعتمد ذلك على الإجراءات السياسية التي سيتم اتخاذها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

تعليق اتفاق الحبوب.. روسيا تعلن البحر الأسود منطقة خطرة

شاهد.. فيديو يعرض صورا لضحايا العقارين المنهارين بالقاهرة والبحيرة

روسيا تعلن تحطم طائرة هجومية من طراز SU-25 بإقليم كراسنودار

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة..وسحب الملفات 22 يوليو|اعرف الشروط والتفتصيل

مسك الختام.. موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل عن الأعراض والأسباب

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

خاطفة للأنظار| شاهد إطلالة زوجة أحمد السقا في الجونة

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ