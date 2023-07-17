مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور في الزمالك الخميس المقبل

قرر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول من منصبه بحكم قضائي، عقد مؤتمر صحفي بالنادي في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل للحديث بعض الأمور المهمة الخاصة بالنادي التي حدثت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.