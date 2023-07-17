عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور في الزمالك الخميس المقبل

صدى البلد

قرر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول من منصبه بحكم قضائي، عقد مؤتمر صحفي بالنادي في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل للحديث بعض الأمور المهمة الخاصة بالنادي التي حدثت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح  اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

حالة الحرجة.. ضربات روسية عنيفة علي أوكرانيا تضعها في ورطة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

يهدد العالم ..تحذير من انتشار فيروس خطير

التحالف الوطني: صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابيين في عقار حدائق القبة المنهار

عطل في المحرك.. تحطم طائرة مقاتلة روسية ومقتل قائدها

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

بعد محاولات تخلصها من حياتها| 10 صور تبرز جمال ميرنا هشام

فيديو صادم.. انفجار باب زجاج وسقوط آخر على سيدتين في الصين

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

فيديو

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ