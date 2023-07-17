تدهور مقلق .. حمى الضنك تفتك بدولة آسيوية

أقرت المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش، بتدهور مقلق في وضع حمى الضنك في البلاد، محذرة من أن الارتفاع المستمر في الحالات قد يؤدي إلى أزمة وطنية.

ونقلت وكالة أنباء بنجلاديش “سانجباد سانجستا”، عن رئيس المديرية العامة للخدمات الصحية، أبو بشار محمد خورشيد علم، قوله إن “الضغط على مرضى حمى الضنك يتصاعد، إذا استمر هذا الاتجاه فإن قدرتنا ستنفد”.

وذكرت وكالة الأنباء أن أكثر من 20 ألف شخص أصيبوا بحمى الضنك منذ بداية عام 2023، توفي منهم 106.

وقال أنور حسين هوليدر، سكرتير قسم الخدمات الصحية، إن المديرية العامة للخدمات الصحية صدرت لها تعليمات بمراقبة المستشفيات الخاصة في البلاد للتأكد من أنها لا تفرض رسومًا إضافية على علاج مرضى حمى الضنك.

وقال رئيس بلدية مدينة دكا الجنوبية، الشيخ فضل نور تابوش، إن السلطات نشرت محاكم متنقلة لمعاقبة الأشخاص الذين يمتلكون عقارات تجارية وسكنية وقيد الإنشاء، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر انتشار قضايا حمى الضنك في العاصمة البنجلاديشية، بعدما فشلوا في تدمير مناطق تكاثر البعوض على أراضيهم.

من ناحية أخرى، دعا خبراء الصحة شركات المدينة إلى زيادة عدد المتطوعين للسيطرة بشكل أفضل على وضع حمى الضنك في البلاد.