إقالة مسئول في سفارة بنجلاديش بالرياض .. اعرف السبب

أفادت صحيفة "سبق" بأن وزارة خارجية بنجلاديش أقالت مستشارا يعمل في سفارتها بالرياض في السعودية بعد ثبوت تورطه في الإساءة لعاملات منزليات كن يقمن في مركز للإيواء تابع للسفارة.

ووجه إنذارا للمسؤول البنجلاديشي منذ سنوات بسبب سلوكه، في حين تلقى المسؤولون في السفارة شكاوى عدة ضده من عاملات منزليات.

ولذلك قررت وزارة خارجية بلاده فتح تحقيق معه استمر إلى نهاية عام 2022، بحسب ما نقلته "سبق".

وأفادت الصحيفة أن التحقيقات أثبتت تورط المسؤول المعني في الإساءة للعاملات المنزليات في مركز الإيواء الخاص بالسفارة، حيث اتخذ قرار نهائي بإقالته من عمله بداية من أمس الخميس.