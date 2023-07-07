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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تبعث برسالة طمأنينة بشأن التوأم المصري السيامي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد  المستشار بالديوان الملكي السعودي  رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد اطمأن الربيعة على استقرار حالة التوأم الصحية، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية فصل ناجحة لهما، معبراً عن تقديره الواسع لجهود الكادر الطبي المعالج للتوأم، ومتمنياً الشفاء العاجل لهما.

وكان  الفريق الطبي المختص بعمليات فصل التوائم السيامية، تمكن من فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" اللتين تشتركان في منطقة الرأس بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة، شارك فيها 31 من الكوادر الطبية السعودية المختصة.

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