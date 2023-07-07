السعودية تبعث برسالة طمأنينة بشأن التوأم المصري السيامي

تفقد المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد اطمأن الربيعة على استقرار حالة التوأم الصحية، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية فصل ناجحة لهما، معبراً عن تقديره الواسع لجهود الكادر الطبي المعالج للتوأم، ومتمنياً الشفاء العاجل لهما.

وكان الفريق الطبي المختص بعمليات فصل التوائم السيامية، تمكن من فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" اللتين تشتركان في منطقة الرأس بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة، شارك فيها 31 من الكوادر الطبية السعودية المختصة.