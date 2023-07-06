السعودية تعلن نجاح عملية التوأم السيامي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية؛ بأن الفريق الجراحي المختص نجح في فصل التوأم السيامي السوري «إحسان وبسام»، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وبدوره؛ أعرب رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي عقب العملية عن سعادته البالغة بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري (إحسان وبسام) التي استغرقت سبع ساعات ونصف الساعة.

وأوضح الربيعة أن العملية أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم، والتي تعد رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية.

وأبان أن التوأم «إحسان» يعد متطفلًا على أخيه «بسام» نظرًا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتين والحالبين والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، كما يعاني «إحسان» من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية في الأمعاء، لذلك يرى الفريق الطبي بالنسبة للطفل (إحسان) أنه لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناء على ما لديه من قصور كبير في أعضائه، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم (بسام) والذي وضعه بحمد الله مستقر، والعملية بحمد الله تعد ناجحة بكل المعايير.