عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن نجاح عملية التوأم السيامي

توأم سيامي
توأم سيامي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية؛ بأن الفريق الجراحي المختص نجح في فصل التوأم السيامي السوري «إحسان وبسام»، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وبدوره؛ أعرب رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي عقب العملية عن سعادته البالغة بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري (إحسان وبسام) التي استغرقت سبع ساعات ونصف الساعة. 

وأوضح الربيعة أن العملية أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم، والتي تعد رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية. 

وأبان أن  التوأم «إحسان» يعد متطفلًا على أخيه «بسام» نظرًا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتين والحالبين والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، كما يعاني «إحسان» من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية في الأمعاء، لذلك يرى الفريق الطبي بالنسبة للطفل (إحسان) أنه لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناء على ما لديه من قصور كبير في أعضائه، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم (بسام) والذي وضعه بحمد الله مستقر، والعملية بحمد الله تعد ناجحة بكل المعايير.

عملية جراحية خطيرة.. فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" في السعودية |تفاصيل

استغرقت 17 ساعة.. السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي مصري بعملية معقدة|شاهد

التوأم السيامي السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشفى الملك عبدالله التخصصي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من سفارة السعودية بالكويت

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها

أحمد السبكي: السيسي وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي

45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

المشاورات مستمرة .. أمريكا تنفي تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ