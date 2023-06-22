استغرقت 17 ساعة.. السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي مصري بعملية معقدة|شاهد

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس”، بأن فريقا جراحيا مختصا في السعودية، تمكن من فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة"، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضحت "واس" أنه إنفاذ لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ، تمكن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة"، وذلك بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، واللتان تشتركان في منطقة الرأس، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة بدأت في الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، شارك فيها 31 من الاستشاريين والأخصائيين والفنيين والكوادر التمريضية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل وجراحة الأطفال.

وأشار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إلى أن التوأم وصلا إلى المملكة بتاريخ 23 نوفمبر 2021، وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة التي أوضحت اشتراك التوأم بالمخ والجيوب الوريدية حول المخ.

وأوضح عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن الفريق الجراحي بقيادة الدكتور معتصم الزعبي من جراحة الأعصاب للأطفال، والدكتور محمد الفوزان من جراحة التجميل، والدكتور نزار الزغيبي من تخدير الأطفال، قرروا إجراء عملية الفصل على أربع عمليات منفصلة بينها عدة أسابيع إلى أشهر لفصل المخ والجيوب الوريدية المشتركة، إضافة إلى ثلاث عمليات لتمديد الجلد من قبل جراحة التجميل، واستغرقت العمليات الأربع للفصل قرابة 57 ساعة منها 17 ساعة لهذه العملية الأخيرة، لافتا إلى أن الدكتور الزعبي أفاد بأن الاشتراك كان معقدا في منطقة الالتصاق خصوصًا موقع الجيوب الوريدية مما جعل الفريق الجراحي يجري العملية على أربع مراحل منفصلة خلال الأشهر الماضية لضمان سلامة التوأم.

وذكر الربيعة أن البرنامج السعودي استطاع خلال 33 عامًا أن يعتني بـ130 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وتعد هذه العملية رقم 57 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، حيث يعد البرنامج واحدا من أكبر الخبرات العلمية العالمية في هذا التخصص الدقيق.