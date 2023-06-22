بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. السعودية تقدم نصائح مهمة لـ الحجاج

نصحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، بحمل المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس.

وكتبت وزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر”: "خفيفة الوزن، عظيمة الأثر.. المظلة الشمسية تحميك بعد الله من ضربات الشمس".

وأضافت: "أخي الحاج أختي الحاجة لحمايتك من ضربات الشمس، تجنب التعرض الطويل للشمس خاصة في الفترة من 10 صباحًا إلى 4 مساءً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن المملكة العربية السعودية تسجل أعلى درجة حرارة لها خلال موسم الحج.

وجاء في الأنباء المحلية أن عرفات ومزدلفة تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 درجة مئوية.

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الخميس، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.