الربيعة يستعرض مستجدات موسم الحج.. ويعلن موعد العمرة القادم

انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الخميس، واستعرض فيه خطط وتنظيم الوزارة لموسم الحج لهذا العام وآخر المستجدات للموسم.

وأعلن وزير الحج والعمرة عن تجارب افتراضية لضمان كفاءة العمل خلال موسم الحج.

كما أعلن عن تمديد تأشيرة العمرة لـ 90 يومًا وإطلاق برامج توعوية ضخمة للقادمين لأدائها، مضيفاً أن موسم العمرة سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من موسم الحج.

قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف الربيعة أنه لا يوجد قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن هناك 19 شركة تقدم الخدمة لضيوف الرحمن بمستوى أفضل.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن هناك 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام.

وأفاد الربيعة أن تكلفة الحج للحجاج انخفضت بنسبة 39%، موضحاً أنه تم تقديم خدمة دفعات ميسرة للباقة الاقتصادية لحجاج الداخل.