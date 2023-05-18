عملية جراحية خطيرة.. فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" في السعودية |تفاصيل

تمكن فريق طبي في المملكة العربية السعودية من فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"، بعد 6 مراحل من العملية، التي استغرقت نحو 5 ساعات، بينما يستعد الفريق الطبي للبدء في المرحلة السابعة من العملية.

وبحسب أحد المواقع ، بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" ابنتي عمر رايانو.

وتجري العملية بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثماني مراحل وتستغرق نحو 14 ساعة، مشيرًا إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م، وتشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.