مقتل 4 أشخاص إثر حادث غرق قارب في بنجلاديش

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر حادث غرق قارب في نهر ببنجلاديش.



وأفادت السلطات البنغالية، بأن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب على متنه نحو 20 شخصا في نهر بوريجانجا بالقرب من العاصمة داكا.



وأضافت الشرطة أنه جرى إنقاذ 7 أشخاص آخرين ونقلهم إلى المستشفيات، معربة أن عملية الإنقاذ مازالت مستمرة.

كان قد قال مسؤول في خدمة الإطفاء في بنجلاديش، إن قاربا غرق على متنه نحو 20 شخصا في نهر بوريجانجا بالقرب من العاصمة دكا، امس الأحد.

ويعتقد أن معظم الركاب قد سبحوا إلى الشاطئ حيث غرقت الحافلة المائية بالقرب من البنك ، وفقا لمسؤول الإطفاء أنوار الإسلام.