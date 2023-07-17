أمريكا.. وفاة رجل بسبب الحر الشديد

قالت السلطات الأمريكية، إن رجلا في ولاية أريزونا توفي أثناء سيره بسبب الحر الشديد، بعدما اخترق مسمار إطار الدراجة التي كان يركبها، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

قالت إدارة شرطة بارك آي، إنها تلقت بلاغًا من امرأة قالت إن زوجها خرج لركوب الدراجة ، لكنه لم يصل إلى مكان الاجتماع المتفق عليه في الوقت المحدد.

وذكرت أن زوجها ، الذي كان في السبعينيات من عمره ، اتصل بها في وقت سابق قبل موته ليخبرها أن دراجته تعرضت لثقب في منطقة صحراوية وإنه يحاول المشي لمقابلتها حتى تتمكن من اصطحابه.

بدأت السلطات في البحث عن الرجل ووجدته في النهاية ميتًا في الصحراء.

وقالوا إن وفاته كانت مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة على ما يبدو ، لكنهم أضافوا أن مكتب الفحص الطبي المحلي لم يصدر بعد سببًا رسميًا.