محامية متخصصة بالأحوال الشخصية: أؤيد الاستضافة..وبعض الأمهات تجعل الأطفال سلاحا ضد الأب

أكدت نهى الجندي، المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، أن الأم التي قتلت أولادها من أجل عدم جعل والدهم لا يراهم هي أم سفاحة، لأنه لديها حب التملك لأولادها، مشيرة إلى ان بعض الأمهات تستخدم الأطفال كسلاح ضد الأب.

وقالت نهى الجندي، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الأب له الحق الكامل في رؤية الأولاد، مؤكدة أنه أويد “قانون الاستضافة"، وأدافع عنه خاصة مع الأباء الأسوياء الذين يقدمون الدعم لأبنائهم، حتى بعد الانفصال.

نفقة لعب أطفال

وتابعت المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، أن بعض السيدات تقوم برفع قضايا ضد طليقها غريبة منها “قضية "نفقة لعب أطفال للأبناء”.