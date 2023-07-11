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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط جديدة لـ حصول الأرامل على نفقة العدة| مشروع قانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا سيما حصول الأرملة على  نفقة عدتها ، والتى تعتبر كنفقة الزوجية. 

في هذا الصدد، نصت المادة 46 من مشروع القانون على أن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية فى حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

 

حالات انقضاء العدة

1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق  وبراءة للرحم.

 

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وطبقا لمشروع القانون، فإنه إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

وتستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للـمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة على سنة، ولا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. 

نشوي الديب قانون الأحوال الشخصية زواج عدة الطلاق مجلس النواب نفقة

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