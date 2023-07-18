الذراع التنموية للحكومة.. نواب يشيدون بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي.. ويؤكدون: حقق مستهدفاته.. وأثرى المجتمع المدني

برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلى ساهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية

النائب عمرو هندي: التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في تحقيق مستهدفات التنمية بالتعاون مع الحكومة

حزب المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة

اللواء رضا فرحات: التحالف الوطني يساهم فى بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلي في مصر

حزب العدل: التحالف الوطنى للعمل الاهلي فرصة لمنع جمع مال المواطنيين وإنفاقه وفقا الأهواء

ثمن عدد من النواب والأحزاب السياسية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية، ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدين أن ما قام به التحالف خلال الفترة الماضية، وحد جهود الجمعيات الأهلية.

وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، منذ انطلاقه وتدشينه حقق نجاحات كبيرة وساهم بجهوده في المشاركة مع الدولة في تحقيق التنمية ودعم جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وقال البنا، إن جهود ومبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تكللت بالنجاح، منذ أن تم تدشينه تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، فمنها مبادرة "وصل الخير 1" التي كانت ضربة البداية لنشاط التحالف الوطنى، وتمثلت فى توفير المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا بتكلفة بلغت مليارى جنيه، ليعمل التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية فى ظل الضغوط الاقتصادية التى يمر بها العالم، ومنذ بداية عمله، انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية فى توزيع المنح والمواد الغذائية، تمثلت فى تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، ما ساهم فى توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادى الصعب، ثم تم إطلاق مبادرة "وصل الخير 2"، التى خصص لها نحو 2.7 مليار جنيه.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: التحالف استطاع إنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ودعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة "كتف في كتف" في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن التحالف توسع فى المبادرات والأنشطة التنموية من خلال قطار الخير الذى يجوب ربوع المحروسة، لتتنوع بين إعادة تأهيل المنازل وتجهيز العرائس والقوافل الطبية وتوفير الدواء والمنح الدراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وتوزيع مراكب جديدة على الصيادين وتكريم القادرين باختلاف وذوى الهمم، ويقوم التحالف بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتطوير أنشطة التحالف لتتحول من مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلى خلال فترة قصيرة ترك بصمة واضحة في نجاح توحيد جهود العمل الأهلى والتطوعي ومشاركة المجتمع المدني مع الدولة في دعم مسيرة التنمية والبناء .

فيما ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجا، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الأهلي، يبرز من خلال التحالف الوطني، والذي دشن في إطار تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع الأهلي، وهو ما أحدث نوعا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعزز من الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

ونوه عضو مجلس النواب بأن الجمعيات الأهلية تمثل الذراع التنموي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس 2022، والذي بذل جهودا كبيرة في دعم المواطنين سواء كان دعما نقديا أو عينيا.

وأشار النائب عمرو عندي إلى مجموعة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي من بينها كتف في كتف، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان إضافة إلى مبادرة ستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي استهدف الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد النائب عمرو هندي على أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لم تقتصر فقط الدعم النقدي أو السلعي، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى يدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية و ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى،لافتا الي ان هدف التحالف الوطني هو خدمة المواطنين عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التي تطلقها الدولة، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والتنسيق بينها لوصول الخدمات لجميع المواطنين كما انه يقدم مردودا إيجابيا للغاية في تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مما يساهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطني ايضا هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية ، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، و ظهر ذلك فى العديد من المبادرات والمشروعات التى يقوم بها التحالف الوطنى و نجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قرى محافظات مصر المختلفة الامر الذي كان يواجه صعوبات كثيرة قبل ذلك , لافتا الي إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم العمل الأهلي , وفور اطلاق السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضهم البعض، وهذا أيضا بدوره كان ومازال مطلب ملح لدى كل المواطنين سواء ان كانوا مانحين او ممنوحين، متبرعين أو من متلقي الدعم، حتى يتم حوكمة انفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، مشيرا الي ان إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرا يساعد علي تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

وأشار فرحات إلي أن التشريع الجديد للتحالف الوطني يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلي في مصر، ونجح التحالف في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل ، أن ثمة فرصة سانحة للضرب بيد من حديد على كل من تسول لهم أنفسهم جمع مال المواطنيين بطرق ملتوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وانفاقه وفقا لاهوائهم، فقد حان الوقت للعمل المتكامل بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية.

مطالبا بضرورة الأخذ بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى فى تنفيذ أولويات العمل، بما يدعم اهداف الجمهورية الجديدة ويوطد أركانها.

واضاف الشناوى أن وجود التحالف الوطني للعمل الاهلي أوجد آلية حقيقية للتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل، ما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين، وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويساعد على استمرار الطبقة المتوسطة التى تكاد أن تنتهى تحت ضغوط الحياة اليومية.مثمنا اطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

اضافة لإطلاق قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث اجتماعي يتم تنفيذه في القرى المصرية، لدعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم، وخاصة فى ظل استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية واستمرار تبعاتها.

وإطلاق غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة، وهو أمر محمود، مطالبا بتنظيم قوافل متكاملة من المتطوعين للعمل فى كافة نواحي الاغاثة المختلفة.

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على ضرورة السعى الجاد لاستمرار التنسيق المشترك مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، ما يعزز أثر جهود العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح، ويصنع فارقا في حياة المواطنين بشكل مستدام.